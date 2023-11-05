Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Локомотивом».

«Думаю, что обстановка внутри «Спартака» даёт преимущество «Локомотиву». Поражение спартаковцев в игре с «Краснодаром» говорит о многом. Команда очень нестабильна с точки зрения качества и результатов. Я бы сказал, что «Локомотив» на ходу. У команды есть хорошие возможности для того, чтобы добиться победы», - сказал Бышовец.

Московское дерби состоится сегодня, 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.