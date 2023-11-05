Пименов: «В матче «Локомотив» — «Спартак» сложно назвать фаворита»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся со «Спартаком».

Отметим, что после 13 туров чемпионата России команды имеют равное количество набранных очков (по 20) и делят между собой седьмое и восьмое места в турнирной таблице.

«В этом матче сложно назвать фаворита. Думаю, что команды покажут открытый футбол, и тут будет много забитых мячей», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября, на «РЖД Арене». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.