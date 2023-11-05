Ахметов и Кордоба - в основном составе «Краснодара» на матч с «Крыльями Советов»

14-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на игру.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Петров, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ахметов, Кордоба.

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Иванисеня, Костанца, Ежов, Салтыков, Гарре, Рахманович.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре и начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru. Перед этим поединком хозяева занимают второе место, а гости – третье.