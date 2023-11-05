Прудников оценил вратарей «Спартака»

Экс-голкипер московского «Спартака» Алексей Прудников поделился мнением о вратарской линии «народной команды». Он дал оценку Александру Максименко и Александру Селихову.

«Мне они нравятся. У «Спартака» хорошая вратарская линия, с этим нет проблем», - передает слова Алексей телеканал «Матч ТВ».

По итогам 13 туров чемпионата России спартаковцы набрали 21 очко и занимают шестую строчку в турнирной таблице. Сегодня, 5 ноября, подопечные Гильермо Абаскаля на выезде встретятся с другим московским клубом – «Локомотивом». Дерби пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 19:30 по столичному времени.