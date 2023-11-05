Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Локомотивом».

«На бумаге у «красно-белых» очень слабый центр обороны. У «Локо» же более стабильный состав, в том же Кубке России с «Рубином» команда забила три мяча. Все футболисты держат в уме культовую историю противостояния этого дерби. Брать в учёт всё, что было вчера, никак нельзя. Здесь свои законы. Всё лежит в психологической плоскости подготовки игроков. Футболисты будут делать всё, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Многие матчи забудутся, а этот - останется.

Лично я вижу равенство в этой игре. «Локомотив» в хорошей физической форме, команда держит скорость в своих встречах. При чём не индивидуальную, а командную. «Спартак» лучше выглядит в атаке, но при этом выглядит хуже в обороне», - сказал Игнатьев.

Матч пройдет 5 ноября, начало - 19:30 мск.