Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил фактор форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в предстоящей встрече 14-го тура против «Спартака».

«Дзюба всегда опасен. Понятно дело, когда он встречается со «Спартаком», могут быть эмоции несколько более мотивированные, так сказать. Он же всегда играет, как говорят, от души», — сказал Гаджиев.

Артём Дзюба является воспитанником «Спартака». 5 ноября он сыграет против своей бывшей команды в форме «Локомотива». Начало – в 19:30 мск, а за прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

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