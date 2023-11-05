Гранат: «Даже при отрицательном результате в дерби с «Локомотивом», дал бы Абаскалю время до зимы»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Локомотивом».

По мнению эксперта, в предстоящей игре будет забито максимум два мяча, так как сейчас команды находятся не в оптимальном состоянии. Также Гранат предположил, какое будущее ждёт главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, если «красно-белые» потерпят поражение.

«Даже при отрицательном результате в дерби, дал бы Абаскалю время до зимы. Если руководство хочет менять тренера, надо заняться поиском кандидатов», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.