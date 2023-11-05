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Радимов: «Локомотив» должен уверенно победить «Спартак»

05 Ноября 2023 • 12:06 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался касательно столичного дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Не вижу, за счёт чего «Спартак» может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что «Локомотив» должен победить уверенно», - заявил Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 5 ноября, начало запланировано в 19:30 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» - «Спартак» проведет Liveresult.ru. Перед этой игрой хозяева занимают седьмое место, а гости – шестое.

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Локомотив Москва Спартак Москва Владислав Радимов ещё теги
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