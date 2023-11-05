Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Нестора: «Трансфер в «Зенит»? Родриго интересен многим клубам»

05 Ноября 2023 • 11:54 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Десио Берман, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему бразильцу проявляют «Зенит», а также французский «Лион».  

«Трансфер в «Зенит»? Родриго интересен многим клубам. На данный момент конкретики нет», — приводит слова Бермана «РБ Спорт».

Отметим, что Нестор является воспитанником «Сан-Паулу», в составе которого он провёл в общей сложности 181 матч, забил 11 голов и отдал 25 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 7 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сан-Паулу Родриго Нестор Десио Берман трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

22:21
Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против «Краснодара»
21:41
Погребняк: «Всё решится в Санкт-Петербурге 11 ноября»
13:06
Защитник «Зенита» Чистяков: Меня совсем не удивило первое место «Краснодара»
16:00
Балахнин: Матч против «Зенита» многое покажет в отношении чемпионских амбиций «Краснодара»
15:29
Игрок «Зенита» Чистяков назвал битвой года предстоящий матч с «Краснодаром»
18:37
Бышовец: «Зенит» будет иметь преимущество над «Краснодаром»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20 мин
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
0
0
0.00 0.00 0.00
Видео
05.11.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
1.62 4.10 6.00
Видео
05.11.23 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
0.00 0.00 0.00
Видео
06.11.23 в 14:00
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2.40 3.70 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
14:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хабаровский СКА в понедельник сыграет против «КАМАЗа»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «При Ташуеве «Факел» стал гораздо острее в завершающей стадии»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов считает, что руководству «Спартака» не следует увольнять Абаскаля в случае поражения от «Локомотива»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал два клуба-открытия РПЛ
13:56 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Логистика действительно сложная, и на это надо обращать внимание при подготовке»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Орлов - о Родригао: «Снимает весь верх, проблема «второго этажа» у «Зенита» решена»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «О «Зените» вообще не думаю, сейчас я думаю только о «Крыльях Советов»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Клаудиньо показал: если ты мастер, можешь играть на любом поле»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Дзюба никогда не отбывает номер»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал команду, которая станет чемпионом России
13:34 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал своего фаворита в дерби «Локомотив» - «Спартак»
13:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» возглавила Первую лигу, обыграв «Сокол»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:25 · Россия. Премьер-лига
Личка дал совет Захаряну
13:11 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «В матче «Локомотив» — «Спартак» сложно назвать фаворита»
Все новости
Рекомендуем