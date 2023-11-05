Агент Нестора: «Трансфер в «Зенит»? Родриго интересен многим клубам»

Десио Берман, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему бразильцу проявляют «Зенит», а также французский «Лион».

«Трансфер в «Зенит»? Родриго интересен многим клубам. На данный момент конкретики нет», — приводит слова Бермана «РБ Спорт».

Отметим, что Нестор является воспитанником «Сан-Паулу», в составе которого он провёл в общей сложности 181 матч, забил 11 голов и отдал 25 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 7 миллионов евро.