Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Тряской «Зенита» успели воспользоваться некоторые команды. «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и «Краснодар» находится в равных условиях. Кто-то оступится, кто-то - нет. Даже если «Локо» и «Спартак» сыграют вничью, в таблице глобально ничего не изменится. Плотность сумасшедшая. Другое дело, что «Спартак» по составу и другим критериям обязан находиться в тройке. Скорее всего, он там и будет. «Краснодар» слабее «Спартака» по составу, сильнее «Спартака» только «Зенит». Отчасти жаль «Краснодар». С моей точки зрения команда недобрала около четырёх очков», - сказал Мостовой.

Матч пройдет 5 ноября, начало - 19:30 мск.