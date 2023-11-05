В «Оренбурге» допустили трансфер Веры в «Локомотив»

Аргентинский полузащитник Лукас Вера может стать игроком московского «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Об этом в беседе с журналистами поведал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

«Все может быть. Посмотрим. Не хотел бы говорить об этом. Сейчас идет чемпионат, будем говорить об этом после первого круга», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

На днях появилась информация, что Вера может заключить с «железнодорожниками» контракт на три с половиной года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 поединках за «Оренбург», записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.