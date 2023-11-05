Агент: «В ближайшее время Масоэро не собирается возвращаться в РПЛ»

Рикардо Алонсо, агент бывшего защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, высказался о возможном возвращении своего клиента в РПЛ.

«В ближайшее время Лукас не собирается возвращаться в РПЛ, у него контракт до 2025 года. Но кто знает, что произойдёт в будущем. Всё возможно», — цитирует Алонсо «РБ Спорт».

Напомним, Масоэро защищал цвета «Пари НН» с 2021 по 2023 год. В общей сложности в составе нижегородской команды аргентинский футболист провёл 58 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

В настоящий момент Масоэро выступает в Румынии. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 900 тысяч евро.