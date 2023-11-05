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Агент: «В ближайшее время Масоэро не собирается возвращаться в РПЛ»

05 Ноября 2023 • 11:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
1 1.52 X 4.20 2 7.00
Через 1 ч. 40 мин.

Рикардо Алонсо, агент бывшего защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, высказался о возможном возвращении своего клиента в РПЛ.

«В ближайшее время Лукас не собирается возвращаться в РПЛ, у него контракт до 2025 года. Но кто знает, что произойдёт в будущем. Всё возможно», — цитирует Алонсо «РБ Спорт».

Напомним, Масоэро защищал цвета «Пари НН» с 2021 по 2023 год. В общей сложности в составе нижегородской команды аргентинский футболист провёл 58 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

В настоящий момент Масоэро выступает в Румынии. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 900 тысяч евро.  

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