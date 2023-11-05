Бывший главный тренер «Кубани», «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым рассказал, в каком состоянии «Краснодар» подходит к домашнему матчу 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

- Будет ли первое место «Зенита» давить на «Краснодар»? Да, будет. По определённым причинам у краснодарцев в последнее время идёт череда неудач, а у питерцев, наоборот, череда выигрышей. Что бы тренер ни говорил и какие бы собрания ни устраивались, игроки сами понимают, что люди делают в командах-конкурентах одно, а у них другое. Но у «Краснодара» нет причин для паники, потому что он по-прежнему играет хорошо.

Сегодня, 5 ноября, «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в 14:00.