«Локомотив» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 14-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Спартак Москва
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Протокол игры
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Морозов Евгений•Фассон Лукас•Тикнизян Наир•Баринов Дмитрий•Куликов Даниил•Самошников Илья•Глушенков Максим•Миранчук Антон•Дзюба Артём
Максименко Александр•Хлусевич Даниил•Дуарте Алексис•Чернов Никита•Рябчук Олег•Медина Хесус•Литвинов Руслан•Пруцев Данил•Игнатов Михаил•Промес Квинси•Зиньковский Антон
05 ноября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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