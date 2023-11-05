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Агент: «Трансфер Глебова не обсуждается»

05 Ноября 2023 • 11:28 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
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Через 23 ч. 14 мин.

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак» или «Зенит».

По словам агента, никто по вопросу возможного перехода Глебова к нему не обращался.

«Возможный трансфер вообще не обсуждается, не о чем говорить», — цитирует Банатина «РБ Спорт».

Действующий контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провёл за южан 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Ростов Данил Глебов Павел Банатин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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