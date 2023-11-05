ЦСКА - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

В 14-м туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Пари НН
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Протокол игры
|33'Стоцкий Дмитрий (0:1)
|(1:1) Чалов Фёдор37'
|40'Александров Виктор (1:2)
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита• 45'Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Стоцкий Дмитрий•Калинский Николай•Эдем Эссьен Эдедем•Трошечкин Александр• 45'Стаматов Матео28' (Юлдошев Иброгимхалил (28') •Зе Турбо Жозе•Боселли Хуан
05 ноября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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