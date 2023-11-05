«Краснодар» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 14-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Крылья Советов
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Протокол игры
|(1:0) Кордоба Джон16'
Сафонов Матвей•Петров Сергей•Тормена Витор•Алонсо Хуниор•Олаcа Лукас•Батчи Жоау•Черников Александр•Сперцян Эдуард•Кривцов Никита•Кордоба Джон•Ахметов Ильзат
Овсянников Богдан•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Костанца Фернандо•Иванисеня Дмитрий•Ежов Роман•Гарре Бенхамин•Салтыков Никита•Рахманович Амар
05 ноября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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