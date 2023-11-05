Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком».

- Главный матч тура - «Локомотив» - «Спартак». Какой результат в этой игре ожидаете увидеть?

- Мне кажется, что перед игрой шансы команд на три очка абсолютно равные. Даже учитывая то, что «Локомотив» играет дома. Для таких клубов уже не существует особых различий, где играть. Думаю, что победит тот, кто лучше использует свои моменты забить. Уверен, что шансы будут у обеих команд.

- Что может выйти на первый план в этой игре для достижения результата?

- Положительные эмоции и хорошая реализация моментов.

- Положительных эмоций, наверное, нет ни у одного из соперников, учитывая места в турнирной таблице.

- В таких матчах никто особо не смотрит на место в таблице. Независимо от того, кто как выступал раньше, игры получаются всегда интересными и результативными.

- У «Спартака» сложная ситуация в обороне, потому что матч по разным причинам пропустят Бабич и Джикия. Что об этом думаете?

- Да у «Локомотива» такие же проблемы в обороне. Поэтому, думаю, команды находится плюс-минус в одном состоянии. У обоих соперников очень хорошая линия атаки, но с защитой есть проблемы. Поэтому, конечно, будет очень важным сохранить свои ворота.

- В связи с такой неуверенной игрой команд в обороне, можно ли ждать большого количества голов в этом матче?

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- Думаю, что больше трех мячей команды должны забить общими усилиями. И «Спартак», и «Локомотив» любят атаковать, играть с мячом, поэтому не жду какого-то закрытого футбола.

- У «Спартака» под вопросом и выход на поле своего лидера Промеса. Без него гостям сложнее будет выиграть?

- У «красно-белых» достаточно футболистов в атаке, которые могут заменить этого легионера. Вся команда сейчас пытается играть на него, но без Промеса, может быть «Спартаку» будет даже легче.

- Почему так считаете?

- Потому что игроки попытаются действовать командно.

- Ничья станет приемлемым результатом?

- Обе команды не настроены на ничью и будут стараться победить. В этом матче никого не устроит одно очко.

Елена Григорьевская