Ловчев раскритиковал «Краснодар» за задержку времени

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о «Краснодаре».

Ветеран раскритиковал «быков» за задержку времени в кубковом матче против «Спартака». Ловчев считает, что если «Краснодар» претендует на что-то серьёзное, то он не должен прибегать к таким мерам.

«Бесконечные задержки времени в конце матча, лежание на поле. Если вы хотите на что-то претендовать, надо прекращать. Это же показывает вашу слабость, потому что время можно убить другим способом, забрав себе мяч», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, что в 13 турах РПЛ «Краснодар» набрал 28 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «быки» проведут сегодня, 5 ноября, против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.