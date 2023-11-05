Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» высказались о Зимнем кубке с бразильскими командами

05 Ноября 2023 • 11:12 Комментировать

Павел Пивоваров, который является генеральным директором московского «Динамо», рассказал о том, получал ли клуб приглашение принять участие в Зимнем кубке с бразильскими командами.

«Нам не поступало предложений, но с удовольствием бы сыграли с бразильскими командами», - передает слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 21 очко после 13 туров. Подопечные Марцела Лички занимают четвертое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов. Ближайший матч «бело-голубые» проведут на выезде против «Сочи» 6 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Пивоваров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.11.23 в 14:00
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
0.00 0.00 0.00
Видео
05.11.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
1.62 4.10 6.00
Видео
05.11.23 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
11:28 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Трансфер Глебова не обсуждается»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Ловчев раскритиковал «Краснодар» за задержку времени
11:12 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о Зимнем кубке с бразильскими командами
11:05 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч ЦСКА - «Пари НН» от Селюка
10:59 · Россия. Премьер-лига
Селюк дал прогноз на голы в матче «Краснодар» - «Крылья Советов»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Селюк сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Очевидного фаворита в матче «Локомотива» и «Спартака» не вижу»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Всё становится на свои места - «Зенит» станет чемпионом»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Классен: «Спартак» хочет выйти на победную дорогу»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Синицын — о матче «Краснодар» — «Крылья Советов»: «Большое влияние будет иметь то, кто первым забьёт»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Локомотив» - «Спартак»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Генич предложил прогноз на дерби «Локомотив» - «Спартак»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Недавно мы уступили «Динамо» дома в РПЛ, поэтому за нами остался должок»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Эдуард Мор: «Дзюба может выдать огненный матч со «Спартаком»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Пикущак: «Жду победу «Краснодара» над «Крыльями Советов»
Все новости
Рекомендуем