В «Динамо» высказались о Зимнем кубке с бразильскими командами

Павел Пивоваров, который является генеральным директором московского «Динамо», рассказал о том, получал ли клуб приглашение принять участие в Зимнем кубке с бразильскими командами.

«Нам не поступало предложений, но с удовольствием бы сыграли с бразильскими командами», - передает слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 21 очко после 13 туров. Подопечные Марцела Лички занимают четвертое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов. Ближайший матч «бело-голубые» проведут на выезде против «Сочи» 6 ноября.