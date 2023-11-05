Прогноз на матч ЦСКА - «Пари НН» от Селюка

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на домашней арене примет «Пари НН». Об этом поединке поделился мнением футбольный агент Дмитрий Селюк.

«ЦСКА пора выигрывать. Хотя нет у команды футбола победителя. Но этот матч ЦСКА выиграет», - приводятся слова Дмитрия на страницах «Спорт КП».

Матч ЦСКА – «Пари НН» состоится сегодня, 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

После 13 туров чемпионата России «армейцы» набрали 21 очко и занимают пятое место в таблице. «Пари НН» (20) находится на восьмой позиции.