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Биджиев: «Спартак» потратил много нервов, у «Локомотива» есть преимущество» эксклюзив

05 Ноября 2023 • 10:59 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от московского дерби 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

- Это одно из самых интересных дерби в столице, да и во всём чемпионате. В таких матчах неважно, на каких местах в таблице находятся команды. Ну а сейчас, когда у «Локомотива» и «Спартака» равное количество очков, интерес к дерби ещё больше.

«Спартак» пока лихорадит что в чемпионате, что в Кубке. Однозначно на него есть большое давление со стороны футбольной общественности. Есть определённый негативный фон, связанный с тем что спартаковцы мало выигрывают. Отсюда и разные разговоры вокруг команды.

«Локомотив» более стабильно выступает в этом сезоне. Несмотря на поражение от «Ростова», игра «железнодорожников» оставляет приятное впечатление. Против «Рубина» в Кубке «Локомотив» играл достаточно легко, с хорошим движением и заслуженно победил.

Спартаковцы, наоборот, в кубковом матче с «Краснодаром» потратили много нервов. Там была драматичная развязка. «Спартак» вроде сравнял счёт с пенальти, но потом этот гол отменили. Естественно, всё это не добавляет позитива в настроение спартаковцев.

На мой взгляд, психологическое преимущество перед матчем на стороне «Локомотива», поэтому у него больше шансов победить в этом дерби. Но если сможет сыграть после травмы Промес, «Спартак» будет грознее выглядеть в атаке, чем без него.

Присутствие Промеса в игре вселяет уверенность в его партнёров и оказывает дополнительное давление на футболистов соперника. Даже если Промес не выполняет большой объём работы на поле, он всё равно может решить исход матча одним эпизодом, что очень важно в футболе.

Матч «Локомотив» – «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября, в 19:30 по московскому времени.

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