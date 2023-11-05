Селюк дал прогноз на голы в матче «Краснодар» - «Крылья Советов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о поединке 14-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов».

«Обе команды играют в атакующий футбол. При этом, не подстраиваясь под соперника, играют в свой футбол. Как правило, «Крылья» забивают, и «Краснодар» тоже. Мой прогноз - обе забьют», -передает слова агента «Спорт КП».

«Краснодар» примет «Крылья Советов» на домашнем стадионе сегодня, 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.