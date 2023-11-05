Селюк сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

Агент считает, что игра получится результативной, и обе команды сумеют отличиться забитыми мячами.

«Спартаку» после поражения от «Факела» нужны очки, «Локомотив» тоже не прочь пополнить копилку. Сделаю такой прогноз — обе забьют», — приводит слова Селюка «СпортКП».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября, на «РЖД Арене». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Отметим, что прямо сейчас команды имеют равное количество набранных очков (по 20).