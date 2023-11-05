Ринат Билялетдинов: «Очевидного фаворита в матче «Локомотива» и «Спартака» не вижу»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

По мнению эксперта, «красно-белые» сейчас испытывают трудности с игрой, а «Локомотив» проходит этап кардинальных изменений, поэтому шансы команд в предстоящей встрече равны

«Очевидного фаворита в матче «Локомотива» и «Спартака» не вижу, у команд равные шансы на победу. Скорее всего, обе команды забьют», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.