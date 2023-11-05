Ловчев: «Всё становится на свои места - «Зенит» станет чемпионом»

Экс-игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о победной серии петербургского «Зенита». В последнем матче «сине-бело-голубые» одолели «Балтику» со счетом 2:0.

«Зенит» вышел на первое место, но у «Краснодара» матч в запасе. Питер отходит от потерь в составе и от брожения в умах лидеров, всё становится на свои места. Именно «Зенит» станет чемпионом», - оставил сообщение Ловчев в своих социальных сетях.

Сегодня, 5 ноября, «Краснодар» проведет матч против самарских «Крыльев Советов». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. В случае победы «быки» вернут себе лидерство.