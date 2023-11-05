Классен: «Спартак» хочет выйти на победную дорогу»

Защитник Леон Классен, выступающий за столичный «Спартак», заявил о намерении команды выйти на победную серию.

«Настроение в команде боевое. Хотим все вместе выйти на победную дорогу», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Ближайший поединок «Спартак» проведет на выезде против «Локомотива». Встреча состоится в воскресенье, 5 ноября, начало – 19:30 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж пройдет на Liveresult.ru.

После 13 туров «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «железнодорожники» располагаются на седьмой позиции.