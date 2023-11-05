Синицын — о матче «Краснодар» — «Крылья Советов»: «Большое влияние будет иметь то, кто первым забьёт»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором «быки» встретятся с «Крыльями Советов».

По мнению эксперта, «Краснодар» является фаворитом предстоящей встречи. Как считает Синицын, результат матча во многом будет зависеть от того, кто сумеет открыть счёт.

«Результат тяжело предсказать, но думаю, будет хорошая игра. Две команды с атакующим потенциалом должны сыграть яркую, результативную игру. Большое влияние будет иметь то, кто первым забьёт», — приводит слова Синицына Metaratings.

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 5 ноября. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «быки» опережают самарцев в турнирной таблице РПЛ на шесть очков.