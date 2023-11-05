Титов дал прогноз на матч «Локомотив» - «Спартак»

Бывший полузащитник национальной сборной России Егор Титов сделал прогноз на центральный матч 14-го тура Премьер-лиги «Локомотив» - «Спартак».

«Локомотив» точно забьет, причем, скорее всего, не раз, и не проиграет. «Спартак» умеет удивлять, но сейчас я не вижу много предпосылок для этого. Ставлю на 1X и тотал больше 1,5», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Матч «Локомотива» против «Спартака» состоится сегодня, 5 ноября, начало запланировано в 19:30 по столичному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.