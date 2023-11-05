Генич предложил прогноз на дерби «Локомотив» - «Спартак»

В центральном матче 14-го тура Российской премьер-лиги встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Своим мнением об этом поединке поделился комментатор Константин Генич.

«Спартак» под таким давлением, что в любом случае надо играть на победу. То же самое касается и «Локомотива», поэтому вариант ТБ (2,5) и обе забьют мне кажется неплохой ставкой на этот матч», - цитирует Константина «РБ Спорт».

Дерби «Локомотив» - «Спартак» пройдет сегодня, 5 ноября, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция встречи будет организована на Liveresult.ru.