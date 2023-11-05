Эдуард Мор: «Дзюба может выдать огненный матч со «Спартаком»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор высказал мнение о предстоящем дерби между «Локомотивом» и «красно-белыми» в 14-м туре чемпионата России.

«Ожидаю «веселого» футбола с большим количеством голов и моментов. Дзюба может выдать огненный матч. Я даже не сомневаюсь, что Артем будет самым опасным игроком в составе «Локо», - передает слова Эдуарда «РБ Спорт».

Столичное дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии матча «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, а «Локомотив» находится на седьмой позиции.