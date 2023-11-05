Пикущак: «Жду победу «Краснодара» над «Крыльями Советов»

Экс-футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказал мнение о предстоящей встрече «быков» против самарских «Крыльев Советов» в 14-м туре Российской премьер-лиги.

«Игра будет интересной - это две атакующие команды. «Краснодар» играет в позиционный футбол, хорошо контролирует. Не возьмусь предсказывать результат, но жду победу «Краснодара», - рассказал Пикущак в интервью «Чемпионату».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.