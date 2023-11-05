Бышовец считает, что «Краснодар» должен обыграть «Крылья Советов»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» примет на своём поле «Крылья Советов».

Напомним, что на данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая третьих самарцев на шесть очков.

«Жду матча «Краснодара» с «Крыльями Советов». Обе команды ориентируются на атаку и результат, поэтому можно с уверенностью сказать, что нас ждёт зрелище. Думаю, «Краснодар» должен забирать три очка», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 5 ноября. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.