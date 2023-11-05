Форвард «Оренбурга» Обухов высказал мнение о «Ростове»

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением о предстоящем поединке против «Ростова» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«У «Оренбурга» следующая игра с «Ростовом». Это хорошая и сыгранная команда, которую долго тренирует один тренер, тактика отлажена. Жду боевой матч», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Встреча «Оренбурга» против «Ростова» состоится в понедельник, 6 ноября. Стартовый свисток на стадионе «Газовик» прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В преддверии матча хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «Ростов» находится на десятой строчке.