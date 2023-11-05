Дудиев: «Балтика» дала достойный бой чемпиону России»

Защитник калининградской «Балтики» Аслан Дудиев высказался о матче против петербургского «Зенита» в 14-м туре Премьер-лиги. Хозяева уступили «сине-бело-голубым» со счетом 0:2.

«Команда проиграла. Но, на мой взгляд, ребята достойно играли. Где‑то больше получилось у «Зенита», класс сказался. Достойный бой дали чемпиону России», - цитирует футболиста телеканал «Матч ТВ».

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «Балтика» набрала 11 баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака с 29 очками захватили лидерство, обойдя «Краснодар».