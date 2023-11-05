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Гойкович: «Лучше было бы играть матчи последнего тура группового этапа Кубка России в одно время»

05 Ноября 2023 • 09:47 Комментировать
ЦСКА Москва
3:1
Оренбург

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался об итогах заключительного шестого тура группового этапа Кубка России.

Напомним, «Оренбург» уступил ЦСКА (1:3) и занял второе место в турнирной таблице квартета A. В 1/4 финала Пути РПЛ команда Давида Деограсии встретится со «Спартаком».

«Несправедливо, что «Сочи» и «Факел» играли на день раньше? Не знаю, этот вопрос точно не ко мне. Но, наверное, да — лучше было бы играть матчи последнего тура группового этапа в одно время», — цитирует Гойковича «Чемпионат».

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт завтра, 6 ноября, против «Ростова» в рамках 14-го тура чемпионата России. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович

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