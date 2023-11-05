Бышовец: «Проигранные матчи на старте сезона оздоровили «Зенит»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о победной серии петербургского «Зенита». В последнем матче «сине-бело-голубые» одержали победу над калининградской «Балтикой» со счетом 2:0.

«Четыре победы подряд - результат не самого мощного старта, когда «сине‑бело‑голубым» не удалось находиться в оптимальном состоянии. Проигранные матчи в том числе по игре в итоге оздоровили команду», - передает слова наставника телеканал «Матч ТВ».

После вчерашнего успеха подопечные Сергея Семака набрали 29 баллов и поднялись на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, обогнав имеющий матч в запасе «Краснодар» на одно очко.