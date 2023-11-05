Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «красно-белых» с «Локомотивом».

«Начало чемпионата у «Локомотива» не заладилось. Да, сейчас команда возвращает свою игру, но пока до конца её не вернула. Временами мы видим прошлогодний «Локо», а временами видим невнятную игру. В последнее время команда играет таймами. «Спартак» вообще играет качелями. Непонятно, что творится. Понятно, что команда будет замотивирована, но какие-то трения в клубе происходят. То хорошая игра, то невнятная. Поэтому вопрос об отставке Абаскаля становится всё чаще. Будет много голов, ни одна из команд не обладает хорошей защитой. Стороны будут искать счастье в атаке», - сказал Масалитин.

Матч пройдет на «РЖД Арене» 5 ноября, начало – 19:30 мск.