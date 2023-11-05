Веденеев: «Спартак» играет с такими ошибками в обороне, что, скорее всего, проиграет «Локомотиву»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

Эксперт признался, что не видит в этой игре явного фаворита. При этом, по мнению Веденеева, «железнодорожники» будут иметь преимущество по причине плохой игры «красно-белых» в обороне и нападении из-за недостаточной сыгранности

«Фаворита в этой встрече я не вижу, но «Спартак» играет с такими ошибками в обороне, что, скорее всего, проиграет. Абаскаль так часто меняет состав, что нет сыгранности. Вроде бы хорошее движение, хорошее настроение... Но кроме Промеса и Соболева у них никто особо не забивает», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.