Круговой: «Надеюсь, что «Краснодар» потеряет очки»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о победе над «Балтикой» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

Круговой порадовался тому факту, что после этого успеха петербургской команде удалось подняться на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. По словам футболиста, он надеется на то, что главный конкурент «сине-бело-голубых» «Краснодар» потеряет очки в сегодняшней игре с «Крыльями Советов», и «Зенит» продолжит возглавлять турнир.

«Сегодня наконец получилось выйти на первое место. Надеюсь, что «Краснодар» потеряет очки, мы выиграем в очной встрече и заслуженно займём первую строчку», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 5 ноября, на домашней арене «быков». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.