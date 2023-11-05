Алонсо раскрыл, в чём секрет «Краснодара»

Защитник Хуниор Алонсо, выступающий за «Краснодар», поделился мнением об игре своей команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Успех «Краснодара» - это упорная работа и много сил, чтобы так играть до конца. Конкурировать с «Зенитом» возможно. Это футбол, играют 11 на 11. У «Зенита» хорошие игроки, но и у нас тоже», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В ближайшем поединке «Краснодар» встретится с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет сегодня, 5 ноября. В случае победы подопечные Владимира Ивича вернутся на первое место, которое захватил петербургский «Зенит».