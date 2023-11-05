Горшков: «Зенит» набирает очки и обретает уверенность»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о выступлении подопечных Сергея Семака в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В последнем матче «сине-бело-голубые» одержали победу над калининградской «Балтикой» со счетом 2:0.

«Сомнений не было, что «Зенит» не уступит свои позиции. Команда Семака набирает очки и обретает уверенность. «Зенит» как являлся, так и является одним из главных фаворитов», - передает слова Александра «Матч ТВ».

Благодаря вчерашнему успеху петербургский коллектив набрал 29 баллов и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сине-бело-голубые» обогнали на одно очко «Краснодар», имеющий матч в запасе.