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Бубнов предсказал результат матча «Оренбург» - «Ростов»

05 Ноября 2023 • 08:21 Комментировать

Бывший защитник московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке 14-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Ростовом».

«0:1. У «Ростова» был провальный период из-за травм двух ведущих игроков: Осипенко и Комличенко. Когда оба вернулись, результаты наладились. Даже на своём поле уральцам тяжело будет добиться результата», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Оренбурге в понедельник, 6 ноября. Начало встречи запланировано в 14:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на 11-й строчке.

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