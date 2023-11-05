Бубнов предсказал результат матча «Оренбург» - «Ростов»

Бывший защитник московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке 14-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Ростовом».

«0:1. У «Ростова» был провальный период из-за травм двух ведущих игроков: Осипенко и Комличенко. Когда оба вернулись, результаты наладились. Даже на своём поле уральцам тяжело будет добиться результата», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Оренбурге в понедельник, 6 ноября. Начало встречи запланировано в 14:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на 11-й строчке.