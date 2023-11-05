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Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА - «Пари НН»

05 Ноября 2023 • 08:15 Комментировать

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на домашнем стадионе примет «Пари НН». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:0. Команды играют в три центральных защитника, но по стилю разные. «Нижний» играет от обороны, рассчитывает на контратаки и стандарты. ЦСКА может и в позиционной атаке добиваться результата», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч ЦСКА – «Пари НН» состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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