​Гаджиев: «Шансы «Локомотива» выше, он надёжнее»

Центральным матчем очередного, четырнадцатого тура российского чемпионата по футболу станет встреча двух московских клубов, «Спартака» и «Локомотива». Известный отечественный специалист Гаджи Гаджиев считает, что больше шансов на победу в дерби у «Локомотива». Он пояснил, почему придерживается подобного мнения - игра «железнодорожников» стабильнее.

- «Локомотив» показывает более надёжный футбол. Не скажу, что лучше, но у них нет таких перепадов. Поэтому «Спартаку» будет труднее, чем железнодорожникам», - цитирует слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Матч состоится в воскресенье.