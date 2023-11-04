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​Тукманов: «Я не в восторге от предстоящего матча с Кубой»

04 Ноября 2023 • 23:32 Комментировать

В силу известных политических обстоятельств сборная России вынуждена довольствоваться выступлениями в товарищеских матчах, да еще и не с самыми сильными оппонентами. В частности, свой следующий матч она проведет против сборной Кубы, никогда не являвшейся силой в мировом футболе. Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов признался, что он скептически относится к перспективам такого матча.

- Честно говоря, не в восторге от этого, хотя и понимаю, что играть надо. Но в то же время, что эта игра нам даст? В спортивном плане ничего. Посмотреть молодых ребят? Карпин смотрит их в чемпионате страны, - цитирует слова Тукманова Rusfootball.info.

Матч состоится двадцатого ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тукманов
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