​Тукманов: «Я не в восторге от предстоящего матча с Кубой»

В силу известных политических обстоятельств сборная России вынуждена довольствоваться выступлениями в товарищеских матчах, да еще и не с самыми сильными оппонентами. В частности, свой следующий матч она проведет против сборной Кубы, никогда не являвшейся силой в мировом футболе. Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов признался, что он скептически относится к перспективам такого матча.

- Честно говоря, не в восторге от этого, хотя и понимаю, что играть надо. Но в то же время, что эта игра нам даст? В спортивном плане ничего. Посмотреть молодых ребят? Карпин смотрит их в чемпионате страны, - цитирует слова Тукманова Rusfootball.info.

Матч состоится двадцатого ноября.