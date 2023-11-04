​Тарханов нахваливает успехи «Факела»

В четырнадцатом туре российского чемпионата воронежский «Факел» добился достаточно неожиданной победы над «Ахматом». Успехи «Факела» прокомментировал известный российский специалист Александр Тарханов, который считает, что Сергей Ташуев значительно поднял уровень игры клуба.

К тому же, Ташуев был дополнительно мотивирован, ведь в прошлом он тренировал «Ахмат», расставшийся с ним при не самых красивых обстоятельствах.

- Пришел новый тренер, и сейчас он выстраивает игру - команда почувствовала уверенность. «Ахмат» же после ухода Ташуева вроде нормально играл, а сейчас, напротив, перестал выигрывать. И пропускает много, и не забивает особо. Не видно пока прогресса, - цитирует слова Тарханова Rusfootball.info.