Бывший главный тренер «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 14-го тура РПЛ «Балтика» – «Зенит» (0:2).

- «Зенит» извлёк уроки из ничьей «Краснодара» с «Балтикой». В чём это заключалось? Питерцы не стали атаковать с открытым забралом. Они играли, как мы говорим, в среднем блоке. То есть моментально перекрывали какие-то варианты «Балтики» в середине поля, чтобы она меньше развивала атаки во флангах и меньше подавала в штрафную.

Игнашевич на самом деле очень правильно оценил способности своей команды. Он понимает, что не может поставить комбинационную игру в середине поля, поскольку у «Балтики» нет подбора футболистов соответствующей квалификации.

Поэтому и тренировочный процесс в команде абсолютно не направлен на это. И даже латиноамериканцы, которые пришли, тоже подстроились под эту схему Игнашевича, которая подразумевает вскрывания флангов с определёнными проникновениями в штрафную либо подачами на футболистов, хорошо играющих головой.

Когда «Зенит» выходил через пас к чужой штрафной, «Балтике» приходилось сложно, потому как она не привыкла к такой комбинационной игре соперников. «Зенит» выполнил свой план на игру. «Балтика» хорошо и ровно играла до 60-й минуты, но когда у неё пошли замены, она немножко просела, и «Зенит» этим воспользовался.

Стоит отметить, что «Зенит» хорошо изучил и практически нейтрализовал сильные стороны «Балтики». Питерцы необычайно серьёзно отнеслись к подготовке к этому матчу. Они терпели 60 минут, не раскрывались, не феерили и не играли в свою игру, потому что боялись козырей, которые «Балтика» предъявила бы, если бы «Зенит» сыграл по-другому.

«Балтике» как раз не хватило ресурса и квалификации игроков. При серьёзном спонсоре калининградской команде неплохо бы усилиться зимой. Понятно, что это больше свойственно большим клубам, но хочется и у «Балтики» видеть разнообразие в игре. Чтобы её соперники не знали, будет она использовать в тот или иной момент прострелы с флангов, навесы, проникающие передачи в штрафную или розыгрыши мяча.