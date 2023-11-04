Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Пари НН».

«Армейцев» ждёт тяжёлая игра. Очень непросто всегда для ЦСКА даются игры с «Нижним». Это очень неуступчивая команда, которая может наказать за ошибки. Это полностью заслуга Юрана, который построил игру, построил свою философию. Он увидел подбор игроков и выявил тактику, которая даёт им результат. ЦСКА - фаворит, но это и может давить.

Эмоциональный фон у ЦСКА хороший. У них были победы в последних играх. Но нужно, чтобы это не сыграло злую шутку. Главное, не выйти на матч с излишней самоуверенностью. Если ЦСКА покажет свою игру, то добьется победы. Но повторюсь, матч нас ждёт тяжёлый. ЦСКА тяжелее играть с более закрытыми командами. Как и всем тяжелее. Дело в том, что нет у нас игроков такого уровня, которые могли бы разрезать защиту. Если вдруг ЦСКА расслабится, то «Нижний» сразу накажет», - сказал Масалитин.

Матч ЦСКА - «Пари НН» начнется в 16:30.