Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против «Краснодара»

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от заключительного матча первого круга Российской премьер-лиги против «Краснодара».

Вратарь отметил, что его команда продолжает идти от игры к игре, и понятно, что есть определенная подоплека, но для начал нужно отойти от победной встречи против «Балтики» (2:0).

Также Кержаков в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что хочет, чтобы «быки» потеряли очки в матче против «Крыльев Советов».

Напомним, что благодаря победе над калининградской командой «Зенит» поднялся на первую строчку и опережает «Краснодар», у которого игра в запасе, на один балл.